El portal Espn señaló que Bartomeu buscará adelantar el término del contrato de Setién, que tiene como caducidad 2022. Francisco Javier García Pimienta, ex jugador formado en la Masia y timonel de las fuerzas básicas, tomaría el banquillo y tendría como primera pruebas los duelos de la Champions en agosto.

El propio Setién confesó que no sabe si será el técnico azulgrana en la Liga de Campeones. Espero seguir, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas. Tenemos que hacer autocrítica. Hay cosas para mejorar y si no lo hacemos nos va a costar , dijo el entrenador el jueves al término de la derrota ante Osasuna.

En ese momento, Lionel Messi señaló que el equipo ha sido irregular, muy débil, nos creen muy fácil y nos hacen gol . Además, soltó una fuerte estocada y pidió cambios urgentes tras perder la Liga ante el Real Madrid.

“Lo dije tiempo atrás, que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil ganar la Champions, quedó demostrado que ni para ganar la Liga”, asestó.

Aguirre, sin temor al Madrid

En tanto, el mexicano Javier Vasco Aguirre, timonel del Leganés, dijo que no le teme al campeón Real Madrid, al cual enfrentará el domingo en busca de la permanencia de su equipo en Primera División.