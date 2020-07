E

n 2006, poco después del fraude electoral perpetrado por el IFE de Luis Carlos Ugalde, la presidencia de Vicente Fox y los desgajamientos priístas comandados por Elba Esther Gordillo, una colección de escritores, académicos, artistas, locutores y ex funcionarios o funcionarios en ciernes dio a conocer un manifiesto que en su parte medular decía: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos (…) partidos y candidatos tienen el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer sus inconformidades”.

En los días y semanas siguientes la instancia mencionada dio expresiones contundentes de parcialidad; desechó el recuento total de sufragios que pedía la coalición Por el Bien de Todos, descalificó la gran mayoría de las 375 impugnaciones al proceso y, a la postre, emitió uno de los fallos más incoherentes y vergonzosos de que se tenga memoria: tras reconocer algunas de las graves irregularidades del proceso electoral –como la intromisión presidencial, las transgresiones cometidas por el Consejo Coordinador Empresarial y la guerra sucia del régimen en contra de AMLO– concluyó que no se podía comprobar el impacto deesos delitos en los resultados electorales ydeclaró presidente electo a Felipe Calderón.