n julio 2011, Israel Moreno Pérez tenía 20 años y estudiaba geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Influido por la literatura que le atraía en ese momento, Israel decidió realizar un viaje a Oaxaca. Fue así como el 4 de julio salió de su casa con una mochila y un par de libros. Al día siguiente se reportó con su familia, había llegado a Monte Albán. Luego, el 6 y 7 del mismo mes, estuvo en Puerto Escondido y posteriormente se trasladó a Chacahua, desde donde se comunicó por última vez. Al no recibir más noticias, sus padres comenzaron la tortuosa labor de buscar a un hijo desaparecido.

Carlos, padre de Israel, se trasladó a Oaxaca. Peregrinó por oficinas, solicitó audiencias, utilizó todos los recursos a su alcance. Fue hasta que recurrió a la prensa que las autoridades locales comenzaron a atender su caso. El 22 de diciembre de 2011, el ex procurador de Oaxaca informó a Carlos que todo indicaba que a Israel lo habían asaltado y asesinado. Pero la familia de Israel no creyó la versión, sobre todo porque nunca tuvo acceso al cuerpo de quien supuestamente era su hijo.

Con recursos propios, la familia deIsrael continuó su búsqueda, al tiempo que aportó pruebas para desmentir la versión oficial. Con el acompañamiento de organizaciones independientes de derechos humanos, llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que en 2019 concluyó que el Estado mexicano violó los derechos humanos del estudiante, lo anterior al no realizar una búsqueda inmediata, y también por efectuar una investigación con testimonios contradictorios y fabricación de pruebas. Hoy, nueve años después de la desaparición de Isra, su familia y las organizaciones que acompañan exigen a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso.