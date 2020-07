D

e acuerdo con las Proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente residen en el país 128 millones de personas, de las cuales 65 millones son mujeres, 53 por ciento de ellas tiene entre 15 y 49 años de edad, es decir, están en edad fértil. La tasa actual de crecimiento de la población de México es cercana a la de remplazo: 1.1 por ciento anual, se espera que ocurran 2 millones 151 mil 358 de nacimientos en este año; de éstos, 373 mil 661 serán de adolescentes de 15 a 19 años.

La prevalencia de uso de anticonceptivos modernos en mujeres sexualmente activas es de 72 por ciento, entre las menores de 19 años es de 57 por ciento, en mujeres hablantes de lengua indígena es de 61 por ciento (Enadid, 2018). Hay grandes diferencias regionales relacionadas con las diferencias culturales, pero sobre todo, del nivel socioeconómico, quienes menos recurren a los anticonceptivos son mujeres que viven en las comunidades más pobres de Chiapas (63 por ciento), Oaxaca (66) y Zacatecas (67 por ciento); las que más los utilizan son las mujeres urbanas, de Ciudad de México (79 por ciento), Sonora (77) y del estado de México (77 por ciento).

Un buen porcentaje de mujeres mexicanas vive embarazos no planeados, 38 por ciento de ellas declara que no planeó al último hijo/a, y en tal situación está 50 por ciento de las adolescentes. Tales nacimientos se han relacionado con el uso inconsistente de los métodos, dificultades de acceso, su costo, la negativa de los compañeros a protegerse y, aunque poco se ha indagado, son embarazos producto de prácticas sexuales bajo los efectos de sustancias adictivas, principalmente bebidas alcohólicas. En las menores de 15 años hay muchos casos de embarazos por actos con violencia sexual, cuyos agresores suelen ser familiares, en todo el país la ley autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en estos casos. El porcentaje de mujeres sexualmente activas que no desean embarazarse y que no usan anticonceptivos (Necesidades insatisfechas de anticonceptivos –NIA–) se calcula en 11.1 por ciento; entre las adolescentes es de 27.6 por ciento. La pauta cultural es continuar el embarazo, aunque no haya sido planeado ni deseado, lo cual identifico como una maternidad aceptada por inercia.

Entre los múltiples cambios de comportamiento que la emergencia sanitaria por el Covid-19 ha ocasionado, se observa que las mujeres acuden menos a solicitar servicios de salud sexual y reproductiva. Los centros de salud están abiertos, tienen suficiente abasto y ofrecen sus servicios, incluyendo los de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes; pero es comprensible que las personas atienden las medidas de confinamiento solicitadas y sienten temor de contagiarse si acuden a los centros de salud.