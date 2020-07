Jesús Estrada y César Arellano García

Corresponsal y Reportero

Periódico La Jornada

Viernes 17 de julio de 2020, p. 10

Chihuahua, Chih., César Adrián Duarte Gómez, hijo del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, posee una concesión minera en Chihuahua, plantaciones de plátano, un hotel de lujo, una constructora en Quintana Roo y otra desarrolladora en Estados Unidos, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La institución informó que César Adrián, de 30 años de edad, adquirió entre 2010 y 2019 dos huertas de plátano y la empresa Grupo Inmobiliaria y Pavimentos de Chetumal SA de CV, en la capital de Quintana Roo, y un hotel de lujo en Cancún. En 2015 Duarte Gómez obtuvo una concesión minera para explotar el lote El Saucito, en el municipio de Balleza, Chihuahua. El permiso fue autorizado por la Secretaría de Economía durante la administración de Enrique Peña Nieto. En El Paso, Texas, la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua interpuso una demanda civil contra Cad Construction Inc. También fueron demandados Bertha Olga Gómez Fong (esposa del ex mandatario), Olga Sofía Duarte Gómez (hija), Olga Duarte Jáquez (hermana), Gabriela Armendáriz Chaparro y Manuel Alberto Garza, quienes aparecen como socios de Cad Cosntruction Inc.