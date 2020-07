Durante la conferencia se dio lectura al documento original que convocaba al frente y la respuesta que el propio mandatario enunció –el miércoles por la noche– por alusiones personales . Sin embargo, el jefe del Ejecutivo aseguró: ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque sí están en el límite de lo político-electoral y no quiero bajarme a esa arena por respeto a la investidura presidencial. Lo tengo que hacer porque soy señalado y tengo que ejercer mi derecho de réplica. Es bueno el debate democrático .

Las extradiciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, contribuirán a desterrar la corrupción, sostuvo AMLO. Imagínense, un jefe de policía dirigiendo una tortura. ¡En qué país vivíamos! Que el secretario de Seguridad Pública de (Felipe) Calderón tenía acuerdos con una de las bandas de la delincuencia. Y así estaba de podrido el régimen .

–¿Cada que aparezca un desplegado de este tipo va a pronunciar su réplica?

–Sí, si me involucran, voy a ejercer mi derecho de réplica ¿o creen ustedes que no debo hacerlo?, que estaría bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado. Para mí va a estar difícil porque siempre digo lo que pienso, pero a lo mejor eso también se pone a consideración de la gente; si la gente recomienda que yo no responda, no lo haría.

Sin embargo, matizó, que no respondería a todas, porque, entonces, no podría trabajar. Reiteró su consideración de ser el Presidente más atacado durante los últimos 100 años lo cual, expresó, es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando .

López Obrador aludió a las críticas a su persona: “También, de una vez lo digo, porque, como me gusta la historia, sé muy bien. Soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia, sí. Fíjense cómo cambian las cosas. Al presidente Ruiz Cortines le decían ‘el viejito’, ya ven como también a mí me dicen así, que ya estoy ‘chocho’, que ya estoy ‘chocheando’.”

En su referencia a las extradiciones, comentó que en el caso de Lozoya hay un compromiso de que el ex funcionario aportará pruebas de los presuntos fraudes de los que se le acusa en el caso Odebrecht, en la administración de Pemex a su cargo, y el cabildeo parlamentario para la reforma energética.