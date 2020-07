En este diario la voz de Jarman se expresa en un tono más sereno a diferencia de, por ejemplo, At your own risk (1992) en el que se muestra más punzante con el tema de su sexualidad. O bien, Kicking the pricks (originalmente titulado The last of England, 1987) que despide esquirlas de disidencia política y social.

La edición de Caja Negra tiene el gran acierto de agregar notas a pie de página a un libro plagado de nombres, eventos y referencias que no resultan familiares para el público no británico. También incorpora un glosario botánico y otro zoológico que permiten acceder al versado manejo de estos temas por parte del artista fallecido en 1994.

Su formación como historiador conce-de al cineasta herramientas para una visión más amplia y crítica que la que despliegan otros diaristas, que dan testimonio a partir de su sola experiencia. De ahí que este volumen resulte inspirador, tanto que en diciembre de 1993 la compañía teatral De Parade montó en Bruselas un monólogo tomado de este cuaderno de notas.

Por eso, Naturaleza moderna es una lectura con la que hoy podemos cobijarnos. Encierra una gran enseñanza para la calma aun viviendo presa de la enfermedad. En sus páginas brilla la tintura que abrasa la vida. En su líneas se discurre con una lucidez expuesta con arreglo poético. Su lección más valiosa tiene aplicación en nuestra realidad incierta como civilización. Porque, tácitamente, nos dice que a pesar de la contingencia y el miedo, hay que enfrentar la aurora con serenidad.

