Ombudsman Social

Asunto: ¿y los no contagiados por el virus?

Tengo un problema que posiblemente afecte a más de un persona y que no debe repetirse: el día de hoy mi hijo, que es asegurado del IMSS, presentó un agudo dolor abdominal, que por antecedentes de igual índole, despertaron mi alarma, por lo que busqué en qué otro hospital del IMSS lo podrían atender, ya que el que le corresponde, que es el Hospital General Regional, No. 1 en esta Ciudad de México, sólo atiende a enfermos de Covid-19, pero ni en el número de contacto de dicho instituto 800 623 23 23, que me proporcionaron en Locatel, ni el que supuestamente corresponde a dicho hospital, el 01 800 222 2668, me pudieron dar ninguna información sobre el particular. El problema lo tuvimos que enfrentar con servicios de medicina privada. ¿Y quiénes no tienen esa posibilidad? ¿Qué se mueran? no todos los enfermos son de Covid.

Gustavo Cázares García /CDMX (verificado por teléfono).

R: Le diré que tuvo suerte: los hospitales privados también suelen estar atestados estos días. Sería bueno que la secretaria de Salud proporcionara información sobre los que pueden admitir enfermos ‘no Covid-19’.

Twiteratti

Qué buena carta donde Krauze y sus abajofirmantes, llamaron a echar del poder a Rosario Robles por la Estafa Maestra, a Tomás Zerón por Ayotzinapa y a Peña Nieto por sus reformas leoninas. ¿Cómo que esa carta no existió? ¿Cómo que callaron como sepulcros?

Escribe @Miriam_Junne

