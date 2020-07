Precisiones a los abajo firmantes

omo ciudadanos de a pie y militantes de Morena, es nuestro deber político y social hacer las siguientes precisiones a los que se dicen llamar científicos sociales, expertos en ciencia política, politólogos democráticos y especialistas en procesos electorales:

El triunfo de nuestro Presidente fue producto de la insurgencia ciudadana, que colapsó el sistema de partidos con una antigüedad de 89, 79 y 29 años (PRI-PAN-PRD), respectivamente.

La votación fue mayoritaria: 53 por ciento del total de sufragios emitidos con más de 64 por cien-to de los votantes en la lista nominal de electores. Es perverso, de mala fe y tramposo decir que votó una minoría, acaso no saben que no sufragan los fallecidos, los enfermos, los viajeros, los que se van de fiesta, los que no creen en las elecciones y son apáticos.

En una elección en un país altamente democrático, sus elecciones alcanzan alrededor de 80 por ciento de sus potenciales votantes, la elección referida es altamente satisfactoria.

La llamada representación o sobrerrepresentación en las cámaras de Senadores y de Diputados corresponde a un acuerdo y fórmula que los propios integrantes del Congreso legislaron y aprobaron.

Como dijo el clásico o su jefe: No se hagan bolas , nosotros sostenemos que los votos mandan, no una actitud autoritaria en una sociedad democrática.

Colectivo Morena Chilangos

Académicos reiteran respaldo a AMLO

Los abajo firmantes, académicos de distintas universidades, nos sumamos a las consideraciones expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta al desplegado de los llamados intelectuales del pasado 15 de julio, reiterando nuestro apoyo a las transformaciones encabezadas por el Presidente.

J. Víctor Arias Montes, Rubén Cantú Chapa, Alejandro Gaytán Cervantes, Alfonso Ramírez Ponce, Gerardo G. Sánchez Ruiz, Jesús Tamayo Sánchez, Ramón Vargas Salguero y Carlos Véjar Pérez Rubio

Cuestiona a intelectuales que abogan por el Prian

Acerca del desplegado firmado por 30 intelectuales, sorprende que llamen a unirse para quitar la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, para que López Obrador no acapare el poder. Varios sexenios atrás, el Prian acaparaba el poder, teniendo el Ejecutivo y el Legislativo, cuando la llamada aplanadora, no existía ese deseado por los firmantes contrapeso legislativo. Entonces no hubo tanto escándalo para acotar poder a esa mancuerna blanquitricolor que todo obtenía de los legisladores. La mayoría obtenida por Morena no fue gratuita, mucha de ella se debe a los pésimos desempeños que tuvo esta dupla política y al hartazgo de la población. El INE tiene lo que merece, sus decisiones fueron muy cuestionables y cuestionadas, no culpen de todo a la fuerza política en el poder. (Carta resumida)

Fernando Quiroz Nácar

Por apoyo a familias de migrantes fallecidos

Presidente Andrés Manuel López Obrador: en carta previa anticipamos el rol de las embajadas y consulados en esta pandemia para repatriar cenizas.