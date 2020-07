Aclaró que México no está en falta porque ese nombramiento no forma parte del T-MEC, pero el mecanismo para la supervisión de lo laboral sí se encuentra en el acuerdo comercial y pasa por ese Centro de Conciliación y Registro.

Durante una reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, T-MEC, que preside la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la titular de Economía agregó que sus contrapartes en Washington le han preguntado si este nombramiento va o no va .

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, expuso ante legisladores que es fundamental que el Senado nombre a la brevedad al titular del Centro de Conciliación y Registro, un órgano toral para la marcha de la reforma laboral, ya que hay inquietud en Estados Unidos del por qué todavía no entra en funciones.

Reconoció que hay un poquito de tensión en este asunto, por lo que confía en que el Senado resuelva una vez que el Presidente haga llegar la terna respectiva, ya que es necesario para que comience a funcionar el centro, responsable de que haya libertad sindical.