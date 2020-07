Mi molestia es porque no me avisaron legalmente con 15 días de anticipación ni fueron capa-ces de echarme una llamada. Yo no puedo salir de mi casa ni a comprar mis medicamentos, llevo días con tos, temperatura y los bronquios inflamados , expuso.

Yo era entrenador y tenía dos trabajos porque estaba en seguridad. Hace dos meses me redujeron el sueldo. Me traían del gimnasio de pesas al de pelota. Querían correrme y nunca les di motivos. Ahora lo hicieron aprovechando que tengo el coronavirus , relató el sonorense a La Jornada.

Acusó directamente a Genaro Enríquez, director de la Code-son, de las represalias que ha tenido desde que llegó al puesto en el gobierno de Claudia Pavlovich.

Le hago un llamado a la gobernadora por la situación en que me encuentro y de las injusticias en la Codeson. No creo que ella esté solapando las acciones del señor Enríquez , enfatizó el entrenador de 35 años, quien la noche del miércoles denunció su despido en Facebook y ahora me dan una patada en el fundillo , cuando en su época como deportista le di medallas y logros con orgullo a Sonora .