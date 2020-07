El crecimiento de Corona ha sido paso a paso, no es una cuestión de que tuviera un impulso fuerte para después irse abajo. Su proceso no fue apresurado, lo cual le permitió madurar de manera firme y constante , apuntó Vucetich.

El ex timonel de los Rayados señaló que si bien aumentó en años recientes el número de jugadores mexicanos en Europa, no ha sido de la manera que más nos gustaría , pues por ahora sólo hay tres representantes que llaman la atención: Corona, Hirving Lozano (Nápoles) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Para exportar más futbolistas se necesita de un gran trabajo, desde detectar elementos en fuerzas básicas y saber llevar su evolución, porque falta mucho por hacer en el desarrollo de los talentos jóvenes. Se requiere mejor metodología, tener una visión más grande, incluso los planteles deberían implementar un equipo enfocado en reforzar la mentalidad de los jugadores , sostuvo.

Además, indicó que los generosos sueldos de la Liga Mx benefician en lo económico, pero también se convierten en un obstáculo para que el futbolista se aventure a buscar crecimiento deportivo en el extranjero.