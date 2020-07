La LA Phil y la radio pública KCRW realizan desde hace dos décadas el Festival Mundial en el Hollywood Bowl, y ahora presentarán lo más destacado de festivales pasados, que serán transmitidos este verano.

Además, basándose en el éxito del programa En Casa con Gustavo, LA Phil continuará con sus radiodifusiones expansivas en todo el mundo y la transmisión a pedido de conciertos desde el Walt Disney Concert Hall, en el otoño, con Classic FM en el Reino Unido, WFMT, los programas Performance Today y Symphony Cast de American Public Media, y KUSC .

Otra de las medidas es la grabación de conciertos para difundirse en línea, y actividades vía Internet en el teatro Ford para apoyar a la comunidad con conciertos, charlas, talleres y festivales virtuales.

Sobre la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, “la LA Phil trabaja para garantizar la continuación de YOLA en línea y al mismo tiempo expandir sus ofertas en el espacio digital. La organización actualmente está creando YOLA Nacional en Casa, que se extenderá hasta el 31 de julio. El simposio en línea ofrece oportunidades de aprendizaje gratuitas para jóvenes y adultos, incluidos cursos de código abierto, clases magistrales con músicos de LA Phil y discursos de Gustavo Dudamel y Thomas Wilkins. El contenido del simposio está disponible a petición en YouTube y en el sitio web de LA Phil, previo registro, en https://www.laphil.com/learn/yola/yola-national .

El 21 de agosto Deutsche Grammophon lanzará el concierto para piano de John Adams Must the Devil Have All the Good Tunes?, y el 28 de agosto el ciclo completo de sinfonías de Charles Ives. En los próximos meses, LA Phil continuará publicando álbumes previamente grabados, como las Sinfonías 7, 8 y 9 de Dvořák; el ciclo sinfónico completo de Schumann, y la grabación de estreno mundial de The Only One, de Louis Andriessen.