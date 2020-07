Yolanda Chio

Viernes 17 de julio de 2020

Monterrey, NL., No es una buena época para ser lagarto, sapo o tortuga, piensan tristes los seres de fibra de vidrio, arena y resina que habitan La Lagartera.

Apenas en septiembre de 2019 se quedaron huérfanos, tras la muerte del maestro Francisco Toledo (1940), quien, ahí donde nació Monterrey hace 400 años, decidió instalar su única obra monumental, un hogar acuático en medio de una ciudad que supera los 45 grados en verano.

Ahora, con la llegada del nuevo coronavirus, La Lagartera y sus habitantes se encuentran sin agua desde abril.

Como medida contra la pandemia, el gobierno del estado pidió a la ciudadanía mantenerse en sus hogares, lo que, de acuerdo con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, aumentó el consumo del líquido.

Por ello, como medida de ahorro, los parques públicos se dejaron de regar y las fuentes dejaron de tener suministro de agua.

Desde hace casi tres meses, los dos enormes lagartos que coronan La Lagartera, que tiene 24.5 metros de largo, 10 de ancho y 3 de alto, así como un peso de 18 toneladas, reciben sin tregua el calor y ya no pueden escapar a nadar o a comerse alguno de los sapos o tortugas que también habitan la escultura.