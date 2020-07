E

milio Lozoya no debería estar solo en el banquillo de los acusados, tendrían que acompañarlo la reforma energética y sus personajes. Especulan con los nombres de los funcionarios y políticos que participaron en la conspiración para modificar la Constitución y abrirle paso a la privatización. Habría sido un apoyo no gratuito, se pagó con dinero del gobierno. La lista comienza con los dirigentes de los partidos políticos –los infaltables Chuchos perredistas– y sus representantes en el Congreso federal y las legislaturas estatales. Junto con ellos, los funcionarios de mayor y menor jerarquía relacionados con Lozoya en las secretarías de Hacienda y Energía. Sin embargo, la lista no estaría completa si no incluyera a grandes hombres de negocios y a los directivos de las principales organizaciones empresariales. ¿Recibieron algo a cambio? ¿Concesiones, contratos? ¿Quiénes eran los principales directivos de las agrupaciones patronales? Recordemos que apoyaron al 100% la reforma. El Consejo Coordinador Empresarial fue presidido durante el sexenio de Peña Nieto por Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón. (Uno de los integrantes del CCE es el Consejo Mexicano de Negocios, en el que figuran los 50 poderosos del país.) La Coparmex fue encabezada por el mismo Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos, el que está en contra de la relección, excepto la suya. Peña Nieto premió a Gutierrez Candiani con un puesto que fue creado ex profeso. En julio de 2016 le dio posesión como titular de una entelequia llamada Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, con un superpresupuesto. La chamba le duró poco. Llegó López Obrador y la desapareció. Volviendo al planteamiento inicial: Lozoya no debería estar solo en el banquillo de los acusados, sino acompañado por los involucrados en la conspiración para entregar el petróleo a particulares, tanto del sector público como del privado. ¿ Quen pompó?

