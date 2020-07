Según algunos cálculos, 32 por ciento de los hogares en el país no lograron pagar por completo sus rentas o sus mensualidades de sus hipotecas, reporta CNBC. Al mismo tiempo, se esperan centenas de miles de posibles desalojos al vencerse las moratorias para expulsar a inquilinos por falta de pago.

En otro frente electoral, Trump atacó a su contrincante demócrata Joe Biden, como alguien que llevará a Estados Unidos al caos, o peor, al socialismo. El martes, Trump asombró al usar a la Casa Blanca para un discurso electoral y ayer continuó ese mensaje por Twitter advirtiendo que Biden “y la izquierda radical quieren abolir a la policía, abolir al ICE (el servicio de inmigración)… abolir los suburbios, abolir la Segunda Enmienda (que supuestamente protege el derecho privado a las armas)– y abolir el american way of life. ¡Nadie estará seguro en el país con Joe Biden!”

▲ Ivanka Trump, hija del presidente, publicó en Twitter un mensaje para elogiar la marca de alimentos latinos Goya. El ejecutivo en jefe de esa empresa, Robert Unanue, estuvo en la Casa Blanca la semana pasada y recibió criticas por alabar al mandatario. Foto Ap

La sobrina de Trump, la sicóloga Mary Trump, declaró que su tío debe renunciar , advirtiendo que es absolutamente incapaz de ser líder de este país y es peligroso permitir que lo haga , comentó a ABC News. El libro de la sobrina, publicado esta semana, afirma que su tío es el hombre más peligroso del mundo , que viene de una historia familiar de abuso mental, que hizo trampa en el examen de ingreso para la universidad (le pagó a otro para hacerlo) y que es tan frío que la noche en que el padre de la autora, el hermano mayor del presidente, murió en un hospital a causa de alcoholismo, su hermano Donald lo dejó solo y decidió ir al cine.

Mientras tanto, otra parte de la familia, la hija del presidente Ivanka, decidió emitir un tuit la noche del martes alabando la marca de alimentos latinos Goya, con una foto de ella con una lata de frijoles negros y el mensaje de Si es Goya, tiene que ser bueno . El ejecutivo en jefe de esa empresa Robert Unanue había estado en la Casa Blanca con Trump la semana pasada, donde declaró que todos estamos verdaderamente bendecidos por tener un líder como el presidente Trump , detonando un movimiento de boicot a la empresa por amplios sectores latinos.

El famoso chef español José Andrés tuiteó un mensaje a Unanue recordando que Trump ha dejado en el hambre a latinos y muchos estadunidenses. Ha enjaulado a niños latinos. Se le ha olvidado a la comunidad latina en esta pandemia. Ha llamado violadores a mexicanos. ¿Estamos bendecidos?

Por lo tanto, muchos señalaron que Ivanka violó leyes que prohíben a empleados federales usar sus puestos para endosar cualquier producto . La diputada federal progresista Alexandria Ocasio-Cortez respondió con un tuit en español: Si es Trump, tiene que ser corrupto .

Nunca antes ha llegado una elección en Estados Unidos en tal momento de mortificación nacional , escribió el columnista conservador George Will en The Washington Post, señalando que por primera vez en su historia (Estados Unidos) da lastima . Indicó el país está en una espiral hacia abajo bajo un gobierno federal que ahora es administrado por un régimen gánster .

Will, junto con otros, advierte que Trump ya está minando la legitimidad de la próxima elección al repetir que será corrupta y repleta de fraude para poder rehusar aceptar sus resultados.