Jueves 16 de julio de 2020, p. 22

Más de 80 millonarios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Nueva Zelanda pidieron a los gobiernos que graven con más impuestos a ellos y otros quienes tienen grandes fortunas para ayudar en el combate a la pandemia del coronavirus.

Bajo el nombre de Millonarios por la Humanidad, Abigail Disney, heredera del emporio de entretenimiento Disney; el director de cine Richard Curtis; Stephen Tindall, fundador de Warehouse Group y Jerry Greenfield, cofundador de Ben&Jerry, entre otros, señalaron que ante la enfermedad que golpea al mundo, el papel de las personas que acumulan la mayor cantidad de riqueza es contribuir contra la enfermedad.

No, no somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los pacientes a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles ni entregando alimentos puerta a puerta. Pero tenemos dinero, mucho. Capital que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis , indicaron los magnates.