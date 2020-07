La afectación no es nada más para el sector, sino para México, es perder la industria farmacéutica y los pacientes quedarían a expensas de empresas oportunistas que eventualmente no pagan impuestos y no generan empleos, sería un golpe importante para el país.

Cuestionó el monto anunciado por la actual administración, mismo que sería superior al gasto hecho en años anteriores que fue de 58 mil millones de pesos.

Agregó que aunque se hagan las compras consolidadas en el extranjero, se requiere de planeación, pues no es como ir a comprar leche al supermercado.

Además, dijo, no habrá farmacovigilancia, es decir, si el medicamento no sirve, las farmacéuticas en México lo retiran del mercado, pero en este caso no habría quien haga eso y la OMS no se hace responsable de la calidad e incluso de muertes por medicamentos.