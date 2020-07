L

a amenaza y el uso de la agresión unilateral por Estados Unidos son operados en su manifestación más riesgosa para la paz mundial usando instrumentos bélicos o sanciones económicas, como en la decisión de Trump de invadir a Venezuela, revelada al inicio del mandato cuando dijo a sus asesores: ¿por qué no estamos en guerra con Venezuela si tiene todo ese petróleo y está en nuestra puerta trasera ? reiterada en La habitación donde sucedió, el libro de John Bolton (NY, 2020) o las sanciones económicas contra Irán, Cuba y Nicaragua o los aranceles al acero y zinc de Canadá y México. En materia de agresión bélica, Estados Unidos acusó a Afganistán e Irak de terrorismo por el 11/S sin dato alguno. Luego bajo falsas acusaciones de que Irak poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva desató lo que ha sido y es un torrente militarista después de los no aclarados ataques del 11/S ( Interdisciplina, Vol 8/N.15, 2018) logrando y esgrimiendo autorizaciones en 2001 y 2002 del Senado para el uso de la fuerza militar (AUMF, por sus siglas en inglés), violando toda norma internacional: las Convenciones de Ginebra, la Carta de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, etcétera.

La acusación de 2003 contra Irak la presentó el ex secretario de Estado Colin Powell en discurso ante la ONU. En entrevista en ABC News con Barbara Walters, Powell dijo sentir dolor por haber recibido datos falsos y que su discurso en la ONU es una mancha perdurable en mi carrera . En 2017 el senador republicano Ron Paul presentó una enmienda con aval demócrata, a la Ley de Defensa Nacional que se encarga de presupuestar el gasto militar a ser ejercido en 2018, para finiquitar esas autorizaciones que (textual) autorizan usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que el presidente considere han planeado, autorizado o cometido o ayudado en los ataques terroristas que ocurrieron el 11/S 2001 o que han dado abrigo a tales organizaciones o personas (ibid). Hasta ahora ningún documento o pista señalan a Afganistán o Irak, aunque en unas 16 páginas desclasificadas del informe de la Comisión Legislativa que investigó el 11/S se menciona otros responsables.