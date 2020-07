El organismo ciudadano –integrado a principios de este mes por vecinos de la zona, ecologistas y activistas sociales– justificó su oposición con base en la ecología y la cultura, al señalar que lo que necesita ese bosque son más árboles y no concreto verde , además de considerar que son otros espacios de la ciudad y el país que requieren infraestructura cultural.

El artículo 90 de la ley dice que cada bosque urbano debe tener un consejo rector ciudadano, que es el que planea, evalúa y sanciona cualquier intervención que se vaya a hacer en esos espacios, y hasta ahora no se ha hecho nada de eso con Chapultepec.

Si es un complejo cultural tan grande y se va a integrar a ese espacio, se requiere de un nuevo programa de manejo, lo cual no ha sucedido, y el consejo rector ciudadano lo hace ver en una carta , aseveró Víctor Juárez, integrante del frente.

El proyecto del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec es ilegal, porque hasta la fecha no se ha cumplido con la presentación del nuevo programa de manejo de esa área natural ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), como exige la ley ambiental vigente, aseguraron integrantes del Frente Ciudadano para la Defensa y la Mejora de Chapultepec (FCDMCH), quienes sostuvieron que impedirán que ese espacio sea convertido “en parque temático.

Pugnamos por restablecer el presupuesto operativo a museos, la rehabilitación de los cinco museos responsabilidad del gobierno federal y desconcentrar cualquier iniciativa de nueva infraestructura cultural hacia las alamedas y los bosques de Aragón y Tlalpan , indicó de su lado el urbanista Pablo Gaytán, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Se trata de contribuir a la redistribución de la riqueza cultural y el ejercicio de los derechos culturales por parte de los grupos y colectividades socialmente diversos que habitan las periferias de la ciudad, a fin de mejorar la infraestructura existente y llevar los grandes proyectos culturales a las puertas de quienes han sido excluidos históricamente del pleno ejercicio de sus derechos culturales.

Víctor Juárez criticó que, mediante licitación, el 11 de julio se haya adjudicado a la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura la construcción de la calzada flotante que unirá el Complejo Cultural Los Pinos con la segunda sección de Chapultepec.