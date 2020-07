Entre la incredulidad de algunos sobre la existencia del virus y el temor de otros a contagiarse, durante la jornada se hicieron largas filas en los kioscos de salud habilitados en carpas y cubículos atendidos por personal médico, que tras una primera valoración decidían si tomaban o no las muestras para las pruebas PCR.

Antes del mediodía, en el jardín de las Artes Gráficas, en la colonia Doctores, el médico Miguel Ángel López detalló que ya se habían realizado 45 consultas, en las que se habían tomado 32 muestras. En cada módulo se cuenta con insumos para la aplicación de 100 pruebas, pero se incrementará si hay una mayor demanda.

Entre los asistentes permea la esperanza de saber si están o no contagiados. Enrique Santa María contó que estuvo en contacto con un compañero de trabajo que resultó positivo y fue intubado. Ya pasaron 15 días, pero el miedo no se me quita, la duda es terrible, y el domingo comencé con diarrea , relató.

Para muchos no hay duda de que es una zona de alto contagio. Pues cómo no, si todo mundo anda sin cubrebocas, y si lo trae, lo usa de hamaca , expresó Irma Cabrera, quien reclamó que las autoridades den versiones contradictorias sobre su efectividad.

En la colonia 20 de Noviembre, en Venustiano Carranza, las brigadas de Participación Ciudadana y Desarrollo Social se encargaron de realizar cuestionarios, casa por casa, para detectar algún infectado y canalizarlo para que le hicieran la prueba respectiva.

La Secretaría de Salud reportó que se atendieron a 11 mil 463 personas en los 34 kioscos instalados, donde se aplicaron mil 129 pruebas gratuitas durante el primer día.

Personal de la Secretaría de Obras realizó la desinfección de espacios públicos y calles, mientras la policía realizó labores de perifoneo.