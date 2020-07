La delegada municipal, Morayma Medellín, indicó que nunca habían tenido un grupo tan numeroso de migrantes, ni cuando fueron las caravanas de 2018 y 2019, ya que en esta demarcación que cuenta con una de las tres garitas de Mexicali no está autorizada para recibir peticiones de asilo al gobierno de Estados Unidos.

El poblado es muy pequeño, no tenemos un lugar destinado para este sector, además que no pueden quedarse con la esperanza de solicitar asilo, por ello los migrantes saben que Los Algodones no es un destino final para ellos , puntualizó.

Aunque considera que algunos migrantes buscan internarse de manera ilegal a Andrade, California por una zona que no hay muro fronterizo y en la presa Morelos no hay agua en esta temporada, Medellín comentó que muchos de este grupo le han comentado que su intención ya no es cruzar ilegalmente.

“Platiqué con autoridades migratorias de México porque uno de los migrantes de Honduras me dijo que la migra (elementos de la Patrulla Fronteriza) lo habían detenido en California, pero no lo retornaron a su país, sino que lo regresaron por esta garita”, explicó.

La funcionaria dijo que ante la falta de recursos financieros lo único que pudieron hacer fue concentrarlos bajo la sombra de un pino salado y gestionarles con la comunidad su alimento diario así como atención médica.

Reveló que por el momento no hay oportunidad de llevarlos a algún albergue de migrantes en la ciudad, porque les dijeron que estaban llenos, aunque la propuesta más viable es trasladarlos a un gimnasio público donde instalarían ventiladores y un dormitorio.