Fabiola Martínez, Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 10

Los subsidios federales para la operación de las alertas de violencia de género son un complemento a las obligaciones de las entidades federativas, se indica en los lineamientos de estos recursos, emitidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). No puede ser que el peso del cumplimiento de la alerta de género dependa si obtengo o no recursos de la Federación , indicó un funcionario del organismo.

Ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional, y ante señalamientos de recortes en las partidas federales destinadas a los estados para atender la violencia de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se hubiera registrado algún ajuste al programa federal.

Destacó que no estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. No se violan derechos humanos .

Entre las acciones para combatir la violencia de género, enfatizó, está atender el origen del problema. ¿Por qué se origina la violencia? Porque no hay justicia, porque no son atendidos los jóvenes, porque se desintegran las familias. Si se atiende eso, se reduce la violencia .