▲ Familiares de desaparecidos aseguran que desde hace tiempo han solicitado un acercamiento con la CNDH y el subsecretario Alejandro Encinas, pero no han sido escuchados. Foto Cristina Rodríguez

Fernando Camacho y Ernesto Martínez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 8

La actualización de las cifras oficiales sobre personas desaparecidas sigue quedándose corta respecto de los números reales de este fenómeno, además de que la lista dada a conocer el pasado lunes tiene inconsistencias que llaman la atención y no permiten acceder a la base de datos de forma abierta para confirmar su exactitud, advirtieron organizaciones civiles y de familiares de víctimas.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que aunque el informe presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación es una herramienta importante, aún tiene muchos puntos por mejorar y despierta muchas dudas sobre la manera en que fue elaborada.

De acuerdo con la activista, una de las principales preocupaciones que genera el documento es que no hay claridad respecto de la metodología de sistematización y presentación de datos. Es una plataforma web, pero no un registro completo, además de que no se nos da la base de datos pública para comparar y verificar de manera exhaustiva su contenido.

Lo anterior, precisó Chimiak, hace imposible saber si sus resultados son producto de criterios de sistematización homologados en todas las entidades federativas y si se trata de información corroborada y fidedigna.