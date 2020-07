Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 5

El regreso a México del ex director Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya permitirá conocer el entorno en que se aprobó la reforma energética, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quiénes aprobaron esa reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron? ¿Por qué y cómo se obtuvieron los votos? Como decía mi finado paisano Chico Che, ¿quién pompó? ¿Quién pompó reformita?

De nueva cuenta aludió a la relevancia de la extradición de Lozoya, asociándola a la corrupción que podría haber alcanzado a legisladores, porque la reforma energética se aprobó en ese periodo, además de que fue un gran engaño, un gran fraude . Se vendió la idea de que con su aprobación se captaría inversión extranjera a raudales y bajarían el precio de las electricidad y la luz; sin embargo, se dedicaron a saquear al sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad .