n el avión gubernamental que traerá de regreso a México a Emilio Lozoya Austin también vendrá la confirmación del grado de delación que el ex director de Petróleos Mexicanos estará dispuesto a ejercer contra sus antiguos compañeros de partido (¿Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Pedro Joaquín Coldwell?), pero, en especial, contra legisladores del propio Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Verde Ecologista de México que hubieran sido comprados o incentivados para impulsar y aprobar la reforma energética peñista que quedó plenamente autorizada por el congreso federal el 11 de diciembre de 2013, entre protestas de las bancadas de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Sabido es que la historia política del obradorismo ha sido una sucesión de momentos críticos, más de una vez en circunstancias que hubieran parecido constitutivas de derrotas difícilmente remontables, como aquel diciembre de 2013 en que se veía imparable el peñismo, llegado a Los Pinos gracias a una inversión económica enorme, que trató de imponer la percepción de legitimidad en lo que fue en 2012 una victoria electoral mafiosa. Aprobado el Pacto por México, con la colaboración del perredismo en el que aún militaba López Obrador, la reforma energética era aprobada en las cámaras del congreso federal que controlaban Emilio Gamboa Patrón en el Senado y Manlio Fabio Beltrones en San Lázaro. A pesar de las protestas contra la iniciativa de reforma, ésta era impulsada por la mayoría numérica de PRI, PAN y Verde. En esas horas, López Obrador sufrió un infarto que lo mantuvo en una cama de hospital, mientras sus seguidores practicaban una decreciente protesta simbólica afuera de los recintos legislativos.