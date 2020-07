En medio de un mar de especulaciones, ya salió hacia Madrid la aeronve mexicana que trasladará a Emilio Lozoya a México. Es un vuelo de 13 horas y media, con escala técnica en territorio canadiense. En España se correrán los trámites relativos a la extradición y será entregado a la Interpol. La Fiscalía General de la Republica informó que su representante en Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez, viajará junto con Lozoya Austin en el vuelo de regreso. Un mar de especulaciones ha precedido a su extradición. Que delatará al ex presidente Peña Nieto o al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Que no pisará la cárcel, sino que le permitirán salir bajo fianza. En fin. Lo cierto es que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene las claves de lo que sigue y no lo ha informado.

elta Air Lines va a despedir a 17 mil empleados a través de un esquema de jubilación anticipada. La aerolínea, con sede en Atlanta, reportó una pérdida antes de impuestos de 7 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año, la segunda más grande en su historia. Sus ingresos cayeron 88%, a mil 500 millones de dólares, en comparación con un año antes. La industria aérea estadunidense se tambalea por la crisis del coronavirus, pero ha acordado no recortar puestos de trabajo hasta el primero de octubre, como parte de un paquete de ayuda gubernamental de 50 mil millones de dólares. Los mayores rivales de Delta han advertido de drásticos recortes de empleos una vez que finalice el programa. American Airlines dijo que este mes tendría que ajustar su fuerza de trabajo de primera línea, con hasta 30 por ciento de los empleos que ya no son necesarios, mientras United Airlines ha enviado avisos de separación a 45 por ciento de sus trabajadores estadunidenses. Delta emplea a 91 mil personas. Ed Bastian, director ejecutivo, indicó que las jubilaciones y los 45 mil empleados que han optado por un permiso voluntario para dejar de trabajar, le permitirían tener menos despidos que sus competidores. Delta es socio de Aeroméxico, que está en el esquema de bancarrota en Estados Unidos y en México gestiona apoyos de la banca gubernamental.

Se cayó WhatsApp

La ventaja de tener dos aplicaciones semejantes en vez de una pudo apreciarse ayer cuando Whatsapp, que pertenece a Facebook, tuvo una caída en su sistema a nivel mundial. Su competidor Telegram mantuvo la comunicación entre los usuarios. Hay otra, WeChat, de origen chino, que todos los días gana más adeptos. Es lo bueno de la competencia. En el país la caída se dio alrededor de las 15 horas (Ciudad de México), motivo por el cual es trending topic en Twitter. El servicio ya se restableció.

Ombudsman social

Asunto: el IMSS Digital

A finales de marzo fui dado de baja en la empresa donde laboraba, pero decidí continuar cotizando voluntariamente a través de IMSS Digital, modalidad 40 (en un año más alcanzó la edad para jubilarme). El sistema no me permitió pagar en mayo y lo hice a través de transferencia bancaria. A principios de junio intente pagar todo, pero el sistema no me lo permitió. Solicito que me reconozcan la semanas de mayo ya pagadas, o que me devuelvan ese dinero.

Germán Sánchez Molina /Puebla

Twiteratti

Las reservas siguen creciendo y la economía mexicana tiene un buen respaldo, damas y caballeros. Reservas internacionales siguen en aumento, llegan a 191 mil millones de dólares.

@ApariciiEduardo

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com