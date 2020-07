CFE rescinde contrato con empresa, tras queja

n alcance a la réplica sobre la carta publicada en La Jornada el 11 de julio en El Correo Ilustrado con el título Pese a queja en trámite, cortan luz , me permito informarle que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya realizó la denuncia correspondiente contra los trabajadores de la empresa VRE Associte, quienes fueron sub- contratados por la CFE para realizar labores de corte y reconexión.

La denuncia fue presentada por el área jurídica de la CFE el 13 de julio ante la Fiscalía General de la República; en la misma fecha también fue rescindido el contrato que se tenía con dicha empresa, como queda demostrado en el oficio que adjuntamos. Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, agradeceré la publicación de esta carta en las condiciones que establece la ley.

Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

México, apto para tener soberanía industrial

¡Magnífica noticia! El Conacyt desarrolló dos modelos de ventiladores, con patente del Estado mexicano: Ehécatl 4T y Gätsi, para atender a los enfermos graves de Covid-19, con un ahorro de 70 por ciento en precio promedio de mercado. Su desarrollo se dio en cuatro meses, en lugar de 3 a 5 años promedio. (La Jornada)

Se demuestra que México tiene capacidad para desarrollar una industria soberana. Con esos equipos ya no vamos a depender del exterior, dijo el presidente López Obrador. Para salir del neocolonialismo, México necesita ser soberano en lo económico, porque sin eso, no hay soberanía política. Recordemos que en los años 70 el desarrollo industrial de México era grande, pero las políticas del FMI, dictadas desde Washington, y el TLC de Salinas, con la consigna de la integración , desmantelaron nuestra economía y nuestra industria. México debe ser independiente y no sujeto al exterior, lo que es trágico. La pandemia nos lo ha demostrado como nunca. Tenemos la capacidad, la experiencia, los recursos naturales. Asumamos nuestra soberanía.

Pablo Moctezuma Barragán

Interrogantes tras la reunión AMLO-Trump

Indudables, las buenas intenciones de nuestro Presidente en su viaje a Estados Unidos y claras las intenciones perversas y electorales de la derecha, en su deseo de un resultado negativo de la visita.

Pero más allá de eso creo importante, desde el lado de quienes queremos avanzar en la transformación del país, hacernos algunas preguntas tratando de ser lo más objetivos posible, con el fin de que el futuro próximo en las relaciones con este país no nos sorprenda.

¿Es suficiente una reunión para hablar sólo de las coincidencias? Con todo el cuidado del caso, ¿no se debieron plantear las diferencias? ¿No fue un exceso tanta alabanza y agradecimiento a Trump? ¿Cabía la comparación histórica de Washington y Lincoln frente a Trump? ¿Sigue Trump los principios de Washington de que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos como se le dijo? ¿Qué opinarán de ello los palestinos, bolivianos, venezolanos y muchos pueblos del mundo? ¿Respeta Trump realmente a los connacionales como se le agradeció? ¿Y la migra? ¿Y las permanentes deportaciones?

¿La visita traerá un cambio en la mentalidad xenofóbica y racista de Trump? ¿Ya no rezará el principio de Estados Unidos primero? ¿Por qué tanto aplauso en la cena de los ex mafiosos del poder? ¿Será el T-MEC la base para crear empleo justo y prosperidad? ¿Lo fue el TLCAN? ¿Por qué dijo Trump que ahora se firmó un mejor tratado para Washington? Cuando en la cena los ex mafiosos del poder dijeron provecho, ¿se referían a los alimentos o al T-MEC? Estas y muchas preguntas más el tiempo nos ayudará a resolverlas.