Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 29

Madrid. En la penúltima sesión del juicio contra el ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Orlando Montano, por la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras domésticas en la Universidad Centroamericana (UCA), el 15 de noviembre de 1989, tanto la fiscalía española como la acusación particular ratificaron sus peticiones de condena, que podría oscilar entre los 150 y los 200 años de cárcel. El imputado tendrá la palabra

El histórico proceso entró en la fase final. Hoy se celebra la última sesión de la fase oral, en la que se escucharán las acusaciones y a la defensa; el único imputado tendrá derecho a ejercer la última palabra antes de que el tribunal dicte sentencia.