Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 8

Beber de tu sangre, una de las rolas emblemáticas del rock en tu idioma, fue escrita pensando en un anhelo, el ideal sobre alguien que no existía; esa aspiración de un romántico suicida .

Así lo recuerda el guitarrista Gasú Siqueiros, integrante de la banda Los Amantes de Lola y compositor de esta canción que todavía –a casi 30 años de su lanzamiento– se escucha en casas, fiestas, conciertos o se encuentra entre los discos que recopilan temas de esa época. El pasado 20 de mayo se estrenó una versión donde participaron, junto con el grupo, diversos amigos-músicos, pero desde su lugar de confinamiento.

Incluso, esta misma letra ha generado cierta polémica debido a las connotaciones que ha tenido. Se ha dicho que habla de vampirismo, de transmutar de la muerte o incluso que hace referencia a cuestiones sexuales debido a su conocido estribillo: Y el pensar en ti me hace recordar, el encanto que provoca tu fragilidad, quedarme sentado aquí me puede congelar, el hablar de ti me puede delatar. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre .

Los Amantes de Lola tendrán un concierto en Internet, este 18 de julio, donde interpretarán sus clásicos, así como material que no ha sido tan difundido de sus anteriores producciones.

