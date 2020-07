Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 27

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzará a más tardar este año la licitación para concesionar la construcción del tren México-Querétaro-León, proyecto suspendido en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Es probable que en el transcurso de este mismo año se emita una convocatoria para la construcción de esa obra. Estamos haciendo los estudios y vamos a lanzar la licitación, la cual trae como base que sea costeable. ¿Por qué no lo hicieron antes? Hubo una licitación, hubo una asignación, pero creo que no les costeó hacerlo, ahí me quedo , dijo el secretario en conferencia de prensa.

La obra se licitó en 2014 con sólo un interesado: el consorcio formado por las mexicanas GIA, Teya, GHP y Prodemex, las chinas China Railways y CSR y la francesa Systra. La licitación se relanzó en 2015, pero tampoco se llegó a nada.

Javier Jiménez Espriú subrayó que una de las prioridades es ampliar los 26 mil kilómetros de red ferroviaria que no se han extendido en 110 años. Con dicho objetivo se terminará la lamentable herencia que dejó el gobierno de Peña Nieto en el tren México-Toluca, también con una licitación a finales de este año, dado el dinero que hace falta.

Se busca también el mecanismo financiero para empezar la construcción del tren de pasajeros Chalco-Santa Martha, que además de trasladar a 300 mil personas al día, será puente del Sistema Aeroportuario Metropolitano y también se prevé un tren entre Aguascalientes y Guadalajara. De estos dos no dio fechas de inicio.

México, sin igualdad de condiciones para T-MEC

Jiménez Espriú agregó que los rezagos en carreteras, puertos y telecomunicaciones que tiene México frente a sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá le dejan muy lejos en materia de competitividad para explotar el acuerdo comercial que entró en vigor el primero de julio pasado.