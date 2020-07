No tenemos por qué mentir. Están difamándonos, somos jugadores profesionales y nos debemos a la institución; sabemos que estamos pasando una situación atípica, pero eso no implica que dejemos de hacer nuestro trabajo; es una falta de respeto hacia nosotros si la gente piensa eso , declaró ayer en una conferencia de prensa virtual.

Es algo que estamos resolviendo, no hemos concretado qué se va a definir. Que sea reiterado el tema de lo económico molesta un poco, entendemos que la situación es global, es un golpe que estamos recibiendo todos, no solamente los futbolistas; sin embargo, tratamos de seguir motivados y enfocados en lo que queremos, sabemos que se va a solucionar, lleva tiempo, pero hay que tener paciencia , mencionó.

Finalmente, el zaguero argentino negó que se encuentre en pláticas para irse con el Monterrey, como trascendió hace unos días.