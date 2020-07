De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de julio de 2020, p. 5

El Museo Franz Mayer cumple hoy 34 años, y para celebrar con el público estrena dos exposiciones virtuales, así como un concierto en su canal de Youtube, a la vez que prepara su reapertura.

En 1986, el recinto abrió sus puertas para materializar el proyecto que durante más de cinco décadas imaginó el financiero Franz Mayer Traumann, filántropo y coleccionista de origen alemán, quien conformó una de las colecciones más importantes, singulares y valiosas de arte decorativo procedente de cuatro continentes, la cual legó a México, su país de adopción.

En una carta enviada a Jane E. Southwick, de The American Hispanic Society, el 2 de julio de 1973, Mayer escribió: Siempre he tenido y aún tengo un gran interés por el arte y su historia, especialmente el hispánico y mexicano, y he ido formando a mi manera una colección de artículos apropiados para un museo, mismo que de acuerdo a mi testamento se formará en la Ciudad de México después de mi muerte .

El edificio que alberga al Museo Franz Mayer, en la plaza de la Santa Veracruz, fue declarado monumento histórico en 1931 y rescatado de su estado de abandono gracias al programa de restauración del Centro Histórico en 1981.