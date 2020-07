▲ Ataviado con un mono blanco, chaleco, cubrebocas y lentes de seguridad, como trabajador de aseo, el artista realizó la obra El subterráneo de Londres sometido a limpieza profunda. Foto capturas de pantalla

En la última parte del video se ve a Banksy tomar su equipo y caminar entre una multitud hacia la salida del subterráneo, sin ser reconocido.

El video concluye con la imagen de las puertas corredizas con la frase: me vuelvo a levantar , al tiempo que se empieza a escuchar la canción I get knocked down, de Chumbawamba (https://youtu.be/2H5uWRjFsGc). La letra dice: I get knocked down / But I get up again / You’re never gonna keep me down (Puedo ser derribado / pero me levantaré otra vez / Nunca me tendrás abatido).

Previamente, con motivo de la pandemia de Covid-19, obras del grafitero han aparecido en el pasillo del hospital general de Southampton, en el sur de Inglaterra, en homenaje a los trabajadores de la salud que luchan contra la enfermedad.

En esa ocasión, Banksy pintó a un niño que sostiene en alto a una muñeca vestida de enfermera, pero en pose de estar volando con una capa de superhéroe en la espalda, mientras Batman y el Hombre Araña yacen abandonados en un cesto de basura.

Pocas semanas después, se inspiró en el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis, y dibujó una bandera estadunidense que comienza a quemarse por una vela encendida colocada debajo de ella, junto a un retrato y un ramo de flores, a manera de ofrenda fúnebre.

Ejecutada por lo general con plantilla o esténcil sobre las que aplica la pintura en aerosol, la técnica de Banksy constituye ya una marca registrada, perseguida por los coleccionistas, y pone en entredicho el supuesto carácter efímero del arte callejero.