Alberto Romero García, coordinador de vinculación con el medio sindical y cursos en línea de la Universidad Obrera de México, indicó que el desempleo real en la pandemia podría ser de más de 4 millones de personas, ya que lo reportado por el IMSS no contempla el empleo informal, que ha sufrido un impacto mayor que el de la economía formal.

La pérdida de más de un millón de empleos reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado fin de semana aún no representa el fondo en cuanto al registro de desempleo vinculado a la actual emergencia sanitaria, coincidieron especialistas en temas laborales.

La cifra no contempla empleos informales ni de quienes estaban en una semiformalidad. Hay muchos trabajadores que no cuentan con registro ante el Seguro Social y estamos hablando del doble o triple. Son personas que trabajaban en diversos lugares vendiendo zapatos o algún otro artículo, o en comercios o como meseros y similares; le ponemos mucho auge a los empleos que reportan las empresas, pero la verdad es que hay más preocupación por los trabajos de quienes no están asegurados , indicó Romero García.

Por su parte, Carlos Alba explicó que todavía no hemos tocado fondo, la repercusiones de la crisis económica pueden darnos sorpresas, creo que vamos a seguir profundizando en esto, pero son cifras muy impresionantes, es mucho lo que se ha perdido .

Alba sostuvo que la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el denominado T-MEC, si bien no generará un efecto inmediato, puede derivar en un ánimo renovado para tratar de recuperar los empleos perdidos a mediano plazo.