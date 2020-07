Víctor Ballinas

Martes 14 de julio de 2020

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, manifestó que entre este año y 2021 habrá un número adicional de un millón 172 mil mujeres entre 15 y 49 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción por efectos de la pandemia del coronavirus , teniendo como consecuencia la existencia de más de 122 mil 200 embarazos no planeados , de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Asimismo, Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, destacó que en el país la violencia de género en todas sus modalidades se incrementó, pasando de 147 delitos en marzo del año pasado a 295 en el mismo periodo para este año.

Resaltó que las llamadas al 911 reportaron un aumento en los casos por acoso u hostigamiento de 67.7 por ciento; abuso sexual, 28 por ciento; violación, 16 por ciento y violencia familiar , 15 por ciento.

Hoekman informó que se estima que cerca de 900 mil mujeres no continuarán con el uso de anticonceptivos de corta duración, ya sea por falta de poder adquisitivo o por no acudir al sistema de saludpor miedo a contagiarse y esto traerá como consecuencia 114 mil 600 embarazos no planeados y 52 mil 700 abortos inducidos.

En el marco del Día Mundial de la Población, que este año se enfoca en erradicar la propagación del Covid-19, así como salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres, la Secretaría de Gobernación, a través del Conapo, realizó ayer el conversatorio Desafíos demográficos en México ante el Covid-19. Reflexiones en memoria del doctor Carlos Echarri’, con el fin de dialogar sobre los retos que enfrenta el país a causa de la emergencia sanitaria.