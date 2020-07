En el informe de conclusión del semestre 20/2 e inicio del semestre 21/1, presentado al Consejo General Consultivo de este instituto, se informó que de no existir las condiciones sanitarias, el inicio del siguiente ciclo escolar, previsto para el 28 de septiembre próximo, se realizará también en línea. Hasta ahora, hay planes de que se aplique un modelo híbrido, entre presencial y virtual.

Asimismo, otro número importante de estudiantes –casi 15 mil– ha dado de baja entre una y hasta tres materias que estaban cursando en el inicio del semestre, y algunos más han optado por bajas temporales e incluso definitivas de esa casa de estudios. Otro dato: alrededor de 10 por ciento de los docentes no ha impartido clases en línea.

Desde el inicio de las clases en línea, a finales de marzo pasado, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, alrededor de 20 por ciento de los casi 175 mil alumnos de educación media superior y superior del IPN no han tomado sus clases virtuales por diversas razones , incluidas la falta de conectividad y de herramientas tecnológicas.

En la realización gratuita de mil 604 pruebas de contagio, 629 (39.2 por ciento) han dado positivo y 975 (60.8 por ciento) negativo.

Al presentar el informe de ciclo escolar, Jorge Toro González, secretario académico del instituto, reportó que 80 por ciento de sus alumnos, en ambos niveles, pudieron continuar con el Plan de Continuidad Académica del IPN de manera virtual, mientras el restante 20 por ciento –alrededor de 35 mil– no prosiguieron. Sin precisar, el directivo adujo que ello se debe a diversas causas , entre las que citó desde situaciones de salud hasta por falta de conectividad o de herramientas tecnológicas para continuar sus estudios en línea.

Del total de la matrícula, 111 mil 442 cursan educación superior y 63 mil 156 media superior.

En el nivel superior, 13 mil 729 alumnos dieron de baja entre una y tres materias; mil 317 solicitaron baja temporal y 131 baja definitiva. En media superior, 893 dieron de baja hasta tres materias; 272 temporal y otros 174 renunciaron.