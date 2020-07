Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 14 de julio de 2020, p. 11

Ante la insistencia del mandatario estadunidense, Donald Trump, de incorporar el tema del muro fronterizo en la campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo: No voy a confrontarme sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar. Sólo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido u otro . Descartó que corresponda a él impedir el uso electoral de su discurso en Washington sobre el trato a los mexicanos.

En otro orden, López Obrador aseguró que, en el proceso legal contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, será relevante conocer el régimen de corrupción que imperaba, pero sobre todo que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco, que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado otros , pues hasta legisladores están involucrados.

Por otro lado, anunció que esta semana emprenderá una gira por tres entidades afectadas por la violencia: Guanajuato, Jalisco y Colima. Apoyar a la gente con mi presencia, independientemente de las diferencias que tenemos con los gobiernos de esos estados, que son públicas, notorias, se trata de un asunto de interés general en el que tenemos la obligación de actuar juntos para garantizar la paz.