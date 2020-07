E

l trimestre ha sido malo para las ventas del súper y tiendas departamentales. El desempleo y el confinamiento –dos caras de la misma moneda– les volvieron a pegar en junio, aunque con menor fuerza. Sus ventas globales bajaron 17.9 por ciento, a 584.4 mil millones de pesos, si se consideran todas las tiendas con más de un año en operación. El mes anterior ocurrió otro bajón, no obstante que abarcó el Día de las Madres. Las ventas alcanzaron 486.9 mil millones, 19 por ciento menos que el mismo mes de 2019. Y abril fue el peor del trimestre: 396.6 mil millones de pesos, 22.9 menos, en la métrica de tiendas con más de un año. Es que los almacenes estuvieron cerrados, y aunque los supermercados sí abrieron, el temor al contagio y la falta de dinero hicieron que la clientela disminuyera sus visitas. Si analizamos las cifras, veremos que junio ya muestra una recuperación. Fue el mes en que también amainó el desempleo y comenzaron los semáforos de la pandemia a pasar de rojo a naranja. Sin embargo, la vuelta al trabajo tiene un costo alto: aumentaron los contagios y fallecimientos. No es necesariamente el trabajo la causa principal, sino que muchos no atienden los llamados a usar cubrebocas ni a guardar una distancia prudente.

Cobra seguro

Pemex recibió 37 millones 665 mil dólares por las coberturas petroleras tipo put-spread asiáticas que contrató en 2019 para garantizar ingresos presupuestados por sus ventas del tercer mes de este año, de acuerdo con documentos consultados por la publicación Sentido Común. Es el segundo pago que la petrolera estatal recibe por el cobro de este seguro, con el que cubre parte de sus ingresos ante caídas abruptas en la cotización del barril de petróleo. Antes recibió 25 millones de dólares como pago por las coberturas que ejecutó a inicios de marzo, correspondientes al primer bimestre de este año.

Mecenas

Interjet recibirá una capitalización por 150 millones de dólares a través de un fondo de inversión encabezado por los empresarios Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche. El plan considera la reincorporación de más aviones Airbus 320 y 321.