Pero no podemos acostumbrarnos a que una semana den positivo unos jugadores y a la siguiente salgan negativos, pero otros sí registren presencia del virus; no, eso no se debe considerar normal. Lo que todos buscamos es tener ya un control sobre esta enfermedad. Mientras no haya certezas debemos seguir cuidándonos .

El galeno dijo que los jugadores son gente joven, sana, están muy bien protegidos, son asintomáticos y difícilmente vamos a tener una situación grave, pero si alguno de ellos porta el virus, es importante saberlo para que no haya contagio... Igual de pronto puede aparecer alguno más vulnerable. El problema es serio .

Bonilla, en entrevista con el portal Marca Claro, puntualizó que el regreso a los estadios estará marcado por la disminución de la intensidad del virus y las afectaciones, pero lo que sí puedo garantizar es que todos estamos deseosos de que arranque. Los jugadores están ansiosos por volver a competir y eso nos permitirá que los aficionados, desde la jornada uno, disfruten de nuestro maravilloso futbol .