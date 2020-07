No obstante, un grupo de comerciantes que se niega a moverse de una de las zonas afectadas, ubicada entre la puerta 8 a la 11, obstaculizan el desarrollo de la obra, y las autoridades no han definido en dónde se va a ubicar a los comerciantes afectados de la puerta 17 a la 19, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico y la alcaldía de Venustiano Carranza, a fin de que puedan continuar los trabajos de demolición y el proceso de reconstrucción.

Detalló que en este último incendio resultaron afectadas seis losas, de las cuales se han demolido cuatro y faltan dos, pero no han iniciado las obras de reconstrucción propiamente, debido a la obstaculización que están haciendo los locatarios.

Las actividades en el mercado de La Merced, el segundo centro de distribución de alimentos más importante de la ciudad después de la Central de Abasto, han continuado, aunque ante la contingencia sanitaria enfrentan retos debido a medidas como el cierre de la estación del Metro, que les ha provocado una caída de 80 por ciento en las ventas, comentó.