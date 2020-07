L

lovió en mi milpa electrónica…

No me fue bien. Los correos expresaron sobre todo disgusto y rechazo. Molestó que mostrara la confesión etnocida del gobierno. Me atuve al viejo principio legal: a confesión de parte, relevo de prueba. Pero no fue suficiente. Se quieren pruebas de que este gobierno no es tan bueno como él dice. Los críticos estaríamos en algún cajón dogmático o alguien pagaría nuestra ceguera e incomprensión. Nos mezclan con quienes tratan de salvar los restos de lo que tenían, como los tres ilustres compadres –PRI-PAN-PRD–, o con opositores de extrañas ideologías de derecha.

El gobierno confesó que el Tren Maya incurrirá en etnocidio, tomando la definición de Rodolfo Stavenhagen: “El proceso mediante el cual un pueblo…pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, se vuelven culpables de etnocidio”.

Tanto las autoridades como sus defensores afirman que ese etnocidio se habría transformado en etnodesarrollo, la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un proyecto que se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras , según la definición que tomaron de Guillermo Bonfil. Afirman que esa notable metamorfosis se habría logrado con la consulta del año pasado.

Lo sostiene, por ejemplo, un comité municipal de Campeche, que dice representar a 64 comunidades mayas, tzeltales y choles de Calakmul. Le parece veladamente racista pensar que por nuestra condición indígena fuimos engañados, o no tenemos capacidad de decidir lo que mejor nos conviene . Advierte que justo cuando abrazaron una esperanza de progreso al aceptar por consenso la implementación del Tren Maya , personas ajenas afirman que no entendieron lo que aprobaron ( La Jornada, 7/7/20, p. 11).