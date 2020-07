En Norteamérica el destino de la justicia no fue distinto, puesto que la Suprema Corte de Justicia de Canadá no sólo llevó las audiencias a la plataforma Zoom, sino que además permitió que los medios de comunicación y público canadiense interesados, tengan la oportunidad de participar como espectadores desde sus casas u oficinas.

Por tal motivo, hemos atestiguado que tribunales en todo el mundo idearon procesos innovadores e iniciaron la transición hacia un servicio jurisdiccional que no requiriera presencia física de las partes; por ejemplo: en Asia, el máximo tribunal indio comenzó a llevar a cabo juicios en la aplicación para móviles Vidyo; en Reino Unido se modificó el procedimiento a través del cual se ofrecen pruebas para hacerlo de manera digital.

Es evidente que los sistemas de impartición de justicia en el mundo no estaban preparados para hacerle frente a la pandemia a través del uso de las plataformas digitales.

Con el Juicio en Línea, se puede dar cauce al trámite, sustanciación y recepción de resoluciones de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador, los cuales proceden en contra de sentencias emitidas por las salas regionales y especializada de este Tribunal.

Se trata de una forma optativa para acercar la justicia a la ciudadanía, que permitirá impugnar vía remota –las 24 horas del día– cualquiera de estos dos recursos mencionados. La ventaja del uso de esta plataforma concede, además, la consulta del expediente digital inalterable y con ello estaremos generando ahorro de recursos económicos y tiempo a las y los justiciables.

Estoy consciente de que el proceso de digitalización de la justicia debe ser cuidadoso y bien planeado, de modo que amplíe efectivamente el acceso a la justicia y no lo contrario. La justicia debe evolucionar y no estancarse en procedimientos rígidos que nos han heredado las prácticas tradicionales del sistema jurídico.

No podemos evadir la transición digital del sistema judicial en los tiempos del Covid-19 porque ello equivaldría a negar el acceso a la justicia electoral a quienes, aun bajo condiciones de riesgo sanitario, confían en las instituciones del sistema democrático para realizar un juicio.

Ante todo, y en cualquier circunstancia, el estado de derecho debe prevalecer porque no hay democracia sin acceso a la justicia, y en tiempos del Covid-19, no hay justicia si no es con la ayuda de medios digitales.

*Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación