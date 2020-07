Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de julio de 2020, p. 5

Un ala completa del Centro Médico Naval (CMN), ubicado en el sur de la Ciudad de México, se encuentra aislada. Todas sus ventanas y puertas están selladas con plástico cristal transparente, fijado al piso, techo y paredes con cinta adhesiva plateada.

Para entrar a esta área –donde hay 130 camas, 50 de ellas con ventiladores– se requiere usar un equipo de protección de mínimo 10 piezas, que incluye guantes y botas dobles, goggles, cubrebocas N95, gorro, bata quirúrgica, y sobre todo ello un traje EPP blanco con capucha, en cuya espalda se escribe con plumón el nombre del portador, pues con todo el equipo puesto, sería imposible identificarlo de otra manera.

Y antes de salir de esa área de aislamiento, todo el personal pasa por una doble esclusa donde se despoja del equipo de protección, en una secuencia metódica, bajo la supervisión de un monitor.

El filtro de seguridad incluye la exposición a una lampara ultravioleta que baña de luz azul al personal de salud.

Por ese meticuloso y necesario procedimiento pasa todos los días la enfermera Nataly Herrera Pazos.

Con 13 años de servicio en la Secretaría de Marina (Semar), la teniente, egresada de la Escuela de Enfermería Naval, tomó la decisión de enviar a sus dos hijos con su familia a Guerrero, para no ponerlos en riesgo, pues siempre está presente el miedo a contagiarse.

La enfermera asegura que en comparación con el A-H1N1, de hace 11 años, la actual pandemia es la contingencia más grave que ha tenido que afrontar el personal de sanidad naval. Para ellos el reto no sólo es profesional, sino también humano.

Aquí adentro hemos tenido al papá, al hijo... el hecho de ver que una familia completa se contagia es bastante difícil .

Otra de las enfermeras en la primera línea del combate al Covid-19, Patricia Oropeza Vargas, afirma que la empatía con sus pacientes no es un obstáculo, sino un apoyo para su labor: el humanismo está de por medio ante todo, porque mucha gente nos dice: no, ya no eres sensible. Muy al contrario, se es mucho más sensible ante la situación .