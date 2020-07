E

n junio amainó el cierre de empresas y el despido de trabajadores. De acuerdo con el reporte que presentó ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de la severidad de la crisis ocasionada por el Covid-19 y el confinamiento, operan un millón 590 patrones, incluso hubo un aumento de 2 mil 823 negocios. Ellos sostienen el empleo de 19 millones 500 mil trabajadores. Las cifras contradicen proyecciones catastrofistas de algunos analistas, aun las del propio Inegi. El apretón sí ha sido doloroso: en los primeros seis meses del año se perdieron 921 mil 583 puestos de trabajo; sin embargo, la caída aminoró en junio, con solo 83 mil 311. El salario base de cotización de trabajadores asegurados al IMSS alcanzó un monto de 4 mil 73 pesos. Esto, informa el Seguro Social, representa un incremento anual nominal de 8.1 por ciento y es el más alto registrado para un mes de junio en los últimos 10 años. El país sale de su confinamiento no sin saldos negativos. No es tanto que la gente salga a trabajar, el problema son los que van por las calles sin cubrebocas ni guardan sana distancia. Otro problema es la falta de colaboración de algunos gobernadores.

Odebrecht indemniza a Perú

En abril del año pasado, el ex presidente peruano Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido como implicado en la trama Odebrecht. El expediente no quedó cerrado. La empresa brasileña acordó la venta de su hidroeléctrica en Perú a la compañía China Three Gorges Corporation. Del importe serán tomados al menos 618 millones de dólares para reparar daños que la corrupción causó al país, así como el pago de impuestos y de proveedores, según anunció el gobierno peruano. La fiscalía mexicana ha informado que es inminente el traslado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España. Aparte del tiempo que sea enviado a prisión, lo que interesa es la restitución de bienes robados. Hay numerosos implicados y poseen importantes fortunas.

Los invitados