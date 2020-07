Conversatorios se quedan en la computadora como fondo de pantalla, porque lo que dicen no trasciende. La lucha ideológica de la derecha ha caído en bravatas y análisis esquizofrénicos. La actualidad política en nuestro país es la expresión de una lucha de clases, donde una es la privilegiada y otra la abandonada. Es decir, la lucha entre los que tienen riqueza y los que no tienen nada. Es la opinión de ex preso político, de los primeros en ser liberados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Las realidades se confrontan, llegando al punto que la molestia hace que no se escuchen y la propuesta política quede perdida en el mar de la ignorancia. La búsqueda de sus verdades no existe, y si están, vuelan alrededor de sus cabezas de intelectualidad atrasada. Los argumentos de escritorio salen del limbo de la oscuridad intelectual.

La manera más concreta de reducir la pandemia es evitar y disminuir los contagios. Y eso sólo se logra permaneciendo en casa y con el contacto mínimo con personas. Eso es muy claro.

Arturo García Alcocer

Solicita al IMSS pago de incapacidades

El primero de junio se publicó en este espacio una carta en la que expuse y pedí apoyo a mi caso referente al pago de incapacidades por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 16 de junio me dieron cita en la Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo para hacerme una valoración médica. El 28 de junio asistí a esa área, en la clínica 46, sin cita, con el fin de dar seguimiento a mi dictamen de valoración, pues nunca recibí la llamada por parte de ellos.

La doctora Dulce Calixto dijo que ya tenía listo el dictamen pero que fuera en 15 días. Así lo hice.

El 10 de julio la médica referida me entregó el dictamen en el que pude observar que me bajan aún más mi percepción, siendo que todo ha sido derivado desde el accidente que fue catalogado riesgo de trabajo y el cual me ha impedido regresar a trabajar.

Ahí mismo la doctora me pidió acudir al Departamento de Prestaciones, lo cual hice en ese momento, para la entrega de documentos del trámite de pensión por incapacidad parcial permanente. Comenté que ya estaba en sistema el dictamen. Me informaron que éste no estaba en el sistema y regresara en 10 días a entregar los documentos, y a partir de esa fecha se me haría el pago en ocho semanas.

Por lo anterior pido apoyo para agilizar dicho trámite, ya que desde abril 2020 no me han pagado incapacidades. Asimismo solicito al IMSS un préstamo en lo que realizan el trámite pertinente.

En este momento mi situación económica y de salud es precaria, debido a que fui sometida a otra cirugía el 3 de julio pasado. Agradezco de antemano sus atenciones.

Estela Díaz Enríquez

Panistas, desesperados y sin rumbo, opina

En su desesperación por regresar al poder, los panistas preparan demanda contra AMLO y López-Gatell, por negligencia y mal manejo de la pandemia de Covid-19 .

Dan palos a diestra y siniestra pensando que alguno de ellos puede golpear a cualquiera de los dos objetivos. No entienden que el PAN en el gobierno pudo hacer más por el sector salud, pero prefirió edificar su Estela de Luz, tan fastuosa como inútil.

Están molestos con las personas equivocadas. El lugar en el que están se los dieron los mexicanos tras su desempeño en el poder. Sobran los ejemplos de sus escándalos, errores y mala fe de cuando fueron gobierno, por ejemplo, el fraude de 2006. Si logran derribar políticamente al Presidente, nada seguro es que ellos asciendan a ese lugar. Así de perdidos están.

Fernando Quiroz Nácar