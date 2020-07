El delantero mexicano fue titular y en los primeros minutos estuvo cerca de anotar con un disparo de chilena que fue atajado por el arquero rival Jordan Pickford. Pese a la falla, Jiménez celebró un gol cuando fue derribado cerca de que culminara la primera parte y cobró una pena máxima con magistral acierto al 45+2.

Los de casa aumentaron la ventaja al inicio del complemento con un cabezazo de Leander Dendoncker, mientras Diogo Jota marcó al minuto 74 el tercer tanto.

Por su parte, el Tottenham vino de atrás para derrotar 2-1 a Arsenal en el derbi del norte de Londres. Alexandre Lacazette abrió la cuenta a los 16 minutos, pero Son Heung-min (19) y Toby Alderweireld (81) rescataron a los Spurs.

El equipo dirigido por el portugués José Mourinho desplazó al Arsenal para situarse octavo en la tabla con 52 unidades, por lo que aún podría alcanzar un boleto para la Liga de Europa. “No es una competencia que me enamora, no me fascina mucho, pero cuando no se puede jugar la Champions, se pelea esta justa”, apuntó.

Los Spurs se encuentran a siete unidades de distancia del Leicester, que cierra la zona de Liga de Campeones, pero si el Manchester United gana el lunes al Southampton, la diferencia se ampliaría a nueve puntos y el Tottenham debería decir adiós a sus remotas opciones de participar en la próxima máxima competición europea de clubes.

El Aston Villa sumó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso al vencer 2-0 a Crystal Palace, mientras el también sotanero Bournemouth goleó 4-1 al Leicester, que se ubica en el cuarto peldaño de la tabla general.