Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de julio de 2020, p. 30

La Paz, BCS., El mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, advirtió que de continuar el aumento de contagios por Covid-19 no habrá disponibilidad de personal médico para atender a los pacientes.

Refiriró que el número de personas infectadas de Covid-19 en la entidad no se ha detenido ni tampoco los fallecimientos que este sábado sumaron 103 y que de haber prevalecido la prudencia, responsabilidad y solidaridad, muchos de ellos se hubieran evitado.

Por lo que, advirtió, se ha agotado ya la posibilidad de contar con más recursos humanos; es decir, más médicos y enfermeras que puedan atender a enfermos adicionales por parte de las instituciones del sector salud.