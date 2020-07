¿C

uál es la fuente de energía más barata para tener energía eléctrica en nuestra casa, oficina o industria? La respuesta es: las energías renovables. En particular, la solar fotovoltaica; es decir, las celdas solares, la del viento o eólica y la geotermoeléctrica –que proviene del agua caliente y vapor de las profundidades del planeta–, así como la energía hidroeléctrica –del agua de los ríos–. Para que no le digan que no le cuenten, los costos son, energía solar fotovoltaica: 0.038 dólares/kWhr, eólica: 0.037 dólares/kWhr, geotérmica 0.037 dólares/kWhr y la hidráulica: 0.037 dólares/kWhr, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Para tener una idea de esta comparación, las centrales más baratas de combustible fósiles, que son las termoeléctricas de gas natural, están en 0.043/kWhr; es decir, ¡son más caras que las energías renovables mencionadas anteriormente! Y la nuclear es todavía más cara.

A lo anterior hay que añadir que en la tercera subasta de largo plazo que realizó la Secretaría de Energía en México en 2017, las renovables en promedio tuvieron un costo de 0.02057 dólares/kWhr, es decir, todavía más baratas que los costos calculados en Estados Unidos. De las fuentes renovables mencionadas, la hidráulica puede provocar desplazamiento de personas y acabar con la flora y fauna del lugar, así que por ello se prefiere usar la mini y microhidráulica. Los aerogeneradores también pueden afectar la avifauna y los murciélago, pero, según los ecólogos, si se destina uno por ciento del costo del aerogenerador es posible tomar medidas de prevención para no afectar a las aves y los murciélagos.

Una vez que sabemos que las energías renovables son más baratas, el argumento de que son varibles ya no se sostiene cuando se añaden a la lista las centrales termosolares con almacenamiento de energía con sales fundidas que proporcionan electricidad las 24 horas; es decir, en todo momento, su costo es de 0.165 dólares/kWhr, pero que se justifica si se piensa que se pueden construir para proporcionar la carga base. Y también hay que mencionar que los costos están disminuyendo rápidamente y requieren una tecnología menos compleja, que se podría desarrollar en México. A este tipo corresponden las centrales eléctricas de heliostatos que concentran el calor en una torre central, las que emplean espejos cilíndricos parabólicos que concentran el calor a lo largo de un tubo y las que emplean lentes de Fresnel. Éstas son las soluciones a gran escala para tener energía a todas horas y todos los días.