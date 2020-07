Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 12 de julio de 2020, p. 16

En México aproximadamente 90 por ciento de los municipios carecen o no tienen actualizados los instrumentos de planeación urbana, señaló Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista con La Jornada, expuso que el tema de planes de desarrollo urbano debe ser considerado un aspecto de seguridad nacional , y coyunturas como la actual por el Covid-19 lo ponen de manifiesto. Son el único mecanismo para poder asegurar una mejor redistribución de los beneficios de la urbanización desde una visión social .

Tras remarcar que el gobierno hace propuestas en la materia, pero las facultades son de los municipios, expuso que pese a ser un tema fundamental, en México no se le ha dado la importancia que se debe al tema de la planeación urbana .

Sin embargo, seguimos creciendo, edificando, haciendo el uso de suelo correspondiente para vivienda, para equipamiento, para espacios públicos, pero lamentablemente esta es una facultad municipal, y la gran mayoría de los municipios a escala nacional, prácticamente 90 por ciento, o no tiene, o no tiene actualizados sus instrumentos de planeación .

Esta semana la Sedatu, en el contexto del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (Pumot), firmó convenios de colaboración con diversos municipios, lo que permitirá que se actualicen los programas de desarrollo urbano de 14 municipios.